Cagliari, multata la barista per i tavolini insieme a una cliente: “E domani riapro lo stesso”

Romina Tavolacci del “Caffè 900” in via Millelire a Cagliari è una barista che ha deciso di aprire con il servizio di asporto e non “per necessità di vivere”. A Radio CASTEDDU racconta: “Io non sono una negazionista e nemmeno una rivoluzionaria: vivo di questo lavoro e mi sono resa conto che, nelle settimane in cui abbiamo lavorato con l’asporto, purtroppo, non ho avuto nessun tipo di riscontro e quando si chiude la giornata incassando 30 euro, bisogna trovare soluzioni per avere un maggiore introito. Non penso che ci sia correlazione tra il servire il cliente al tavolo e l’aumento dei contagi e quindi ho deciso di aprire per pura necessità. Io non penso che una consumazione al tavolino sia dannosa in termini di contagi e il cliente, se non ha modo di sedersi, non consuma e, con la caffetteria, davvero non c’è riscontro.

Non penso di andare contro a nessuna violazione del Codice Penale: le sanzioni amministrative arriveranno e sono già arrivata perché alle 18,03 minuti sono giunte le forze dell’ordine e hanno sanzionato sia il locale che il cliente che era seduto. Ne ero consapevole ma domani continuerò ad aprire: 3 giorni fa mi sono trovata in una situazione difficile a livello emotivo e psicologico e ho detto ‘così non posso andare avanti’. Quindi tra il suicidio e un reato preferisco aprire: sto semplicemente manifestando il mio diritto a lavorare. La multa è arrivata puntualmente e sarà la prima di tante altre, probabilmente, ma la mia necessità di oggi sarà la stessa di domani. Ho il fornitori da pagare come le bollette della luce. Oggi ho incassato 130 euro.

Sono venute tre pattuglie, sembrava ci fosse una rapina in corso; le forze dell’ordine fanno solo il loro lavoro”.

