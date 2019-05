Cagliari, guerra tra residenti e movida in via Sulis: stop di un mese ai tavolini di Pirani

Prima le lamentele dei residenti di Villanova poi le rilevazioni dell’Arpas (contestate dall’azienda) sull’inquinamento acustico. Ma alla fine il Comune ha deciso per la sanzione: lo stop dal 29 settembre prossimo fino al 31 ottobre compreso: in questo lasso di tempo dovranno sparire tutti gli arredi (sedie, tavolini, ombrelloni, ecc) dell’attività da via Sulis