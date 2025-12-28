Cagliari, momenti di paura in viale Merello: un’abitazione in fiamme, un uomo resta ustionato. L’incendio è stato scaturito da un malfunzionamento della bombola del gas: il ferito è un uomo di 76 anni, che fortunatamente è rimasto ustionato in maniera leggera. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamma rapidamente. E ora stanno effettuando i rilievi per risalire alle satte cause4 dell’incendio avvenuto oggi intorno alle 18. Una ustione di primo grado: questo il primo bollettino medico sulle condizioni dell’anziano. L’intervento dei vigili del fuoco è servito anche ad evitare che le fiamme si propagassero verso altre strutture in viale Merello.