Cagliari, momenti di paura in via Cavaro per un incendio in una palazzina: domato dai vigili del fuoco. Puntuali come sempre, i vigili hanno spento il principio di incendio che si stava sviluppando all’ultimo piano, nel cuore di una palazzina al centro di San Benedetto. Qualche momento di paura e tensione, ma fortunatamente nessun ferito. (foto Katia Copez)