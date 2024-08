Cagliari, molesta i passeggeri sul volo Ryanair per Milano: ubriaco bloccato dalla polizia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aveva il biglietto ma, prima di salire la scaletta del volo Ryanair diretto a Milano da Elmas, aveva alzato un po’ il gomito. Il passeggero è stato fatto scendere dall’aereo dopo che vari viaggiatori, uniti al personale, avevano avuto a che fare anche con le sue urla. Sono entrati subito in azione gli agenti della Polaria, riuscendo in pochi minuti a convincere l’esagitato a scendere le scalette: successivamente è stato portato negli uffici della polizia interni all’aeroporto ed è stato identificato. Il volo per Milano non ha subìto grossi ritardi e, dopo che l’uomo è stato fatto scendere, non si sono registrati altri episodi di pericolo.