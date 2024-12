Domani alle 20:45 all’Allianz Stadium il Cagliari sfiderà la Juventus, nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo le vittorie contro Carrarese e Cremonese i ragazzi di Nicola sono chiamati all’impresa e a cercare di strappare un qualificazione che sarebbe storica. Nell’era Giulini il Cagliari non ha mai superato gli ottavi di finale.

Dall’altra parte c’è un campionato tutto fuorché esaltante, terzultimo posto a 14 punti, con solo 3 vittorie in 16 partite, dati che preoccupano e non poco i tifosi.

Ecco perché la Coppa Italia potrebbe trasformarsi in un opportunità. Cercando di sfruttare il momento non favorevole della Juventus, che resta ancora imbattuta in campionato ma ha collezionato ben dieci pareggi nelle prime 16 giornate , troppi per un squadra di questa caratura.

Oltre la difficoltà della partita il Cagliari è chiamato a risolvere il problema realizzativo. In otto delle sedici giornate di Serie A già disputate il Cagliari non è riuscito a battere il portiere avversario: un dato che evidenzia un problema offensivo per la squadra di Nicola, che crea sì tanto (154 i tiri complessivi) ma non riesce a finalizzare con continuità. É probabile dunque una rotazione negli undici titolari. Piccoli potrebbe godere di un turno di riposo, con Felici che scalpita per una maglia da titolare, resta ancora in dubbio Luvumbo uscito per infortunio contro l’Atalanta . Mentre tra i pali Scuffet potrebbe tornare a vestire una maglia da titolare.