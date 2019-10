Cagliari, miracolo a Sant’Avendrace: riapre la Grotta della Vipera

Dopo anni di chiusura per il rischio di crolli riapre la Grotta della Vipera. A Cagliari, in viale Sant’Avendrace, uno dei monumenti principali della città si prepara ad accogliere di nuovo semplici curiosi, turisti ed esperti archeologi. La soprintendenza ha terminato i lavori di restauro, e adesso manca solo il taglio del nastro. L’appuntamento è per lunedì dieci ottobre, alle 10: presenti l’assessora comunale ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda, l’assessora alla Cultura Paola Piroddi, la soprintendente ai beni archeologici Maura Picciau con la funzionaria della soprintendenza Giovanna Pietra e il direttore generale del Comune Giorgio La Spisa.