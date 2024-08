Cagliari, minaccia la ex compagna con 2 coltelli: arrestato per stalking

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel corso della nottata, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 38 anni, residente in città, già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento è avvenuto in viale Bonaria, su segnalazione di una donna di 31 anni. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica mentre inveiva e minacciava la propria ex compagna. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello da pesca e di un coltello a farfalla, con i quali avrebbe minacciato e percosso la vittima poco prima.