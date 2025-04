Nelle ultime ore, i Carabinieri delle Stazioni di Cagliari San Bartolomeo, Sant’Avendrace e Stampace, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno eseguito un servizio mirato contro l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Questo fenomeno, particolarmente diffuso nelle aree ad alta frequentazione, è stato accompagnato, in alcuni casi, da comportamenti intimidatori. Gli abusivi, infatti, facevano intendere, anche implicitamente, che chi si rifiutava di pagare il parcheggio avrebbe rischiato danni alla propria auto al ritorno.

I controlli si sono concentrati nelle principali zone di sosta del centro cittadino, da viale Regina Elena a via San Giorgio, passando per via Santa Margherita e l’area adiacente al Bastione di Santa Croce. Durante l’operazione sono stati individuati dodici soggetti, tutti disoccupati, residenti a Cagliari e di origine straniera ma regolarmente presenti sul territorio nazionale. I trasgressori sono stati sorpresi mentre richiedevano somme di denaro agli automobilisti parcheggiati in aree pubbliche.

Ai parcheggiatori abusivi è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada e dell’art. 9 del D.L. 14/2017. Per ciascuno di loro è scattato l’ordine di allontanamento, come previsto dal Regolamento di Sicurezza e Polizia Urbana del Comune di Cagliari, che prevede misure specifiche per tutelare le aree di particolare interesse e decoro urbano.

Questa operazione si inserisce in un ampio piano di prevenzione e controllo del territorio attuato dall’Arma dei Carabinieri, volto a reprimere i reati e contenere comportamenti che minano la sicurezza della collettività e deteriorano la qualità della vita negli spazi pubblici.