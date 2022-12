Cagliari, mille poveri in più nel 2022 solo alla Caritas: “L’aumento legato ai profughi dell’Ucraina”

Mille poveri in più, un ritmo di circa cento persone nuove ogni mese, si sono rivolte nel 2022 ai centri della Caritas e alle parrocchie di Cagliari. Il dato è emerso durante la presentazione dell’edizione 2022 del miracolo di Natale di Gennaro Longobardi: venerdì 16 dicembre si potranno portare i doni sulla scalinata di Bonaria dalla mattina alla sera. Il Coronavirus non è più il fattore scatenante della crisi, ora è la guerra e anche l’aumento dei prezzi. Il direttore della Caritas, don Marco Lai, lo dice apertamente: “La pandemia morte ma in maniera minore, la guerra in Europa ha compromesso il sistema economico per tante famiglie. Il nostro osservatorio vede l’implemento di oltre mille persone che si rivolgono al nostro centro di ascolto, centro diocesano e mensa”. Numeri in rialzo “sicuramente dati anche dalla presenza di profughi ucraini. Donne di diverse età, spesso anziane, figli e nipoti, è questo il vero aumento che stiamo vivendo rispetto alla domanda d’aiuto che riceviamo. L’Isola sta dando una bella testimonianza di solidarietà ed accoglienza”, sostiene don Lai, “inclusa la nostra diocesi e le parrocchie. Le famiglie sarde ospitano a casa,oggi, 300 ucraini, ma ci sono stati anche picchi di 400 persone accolte”.

“Tutto ciò mi spinge a dire che eventi quali il miracolo di Natale rappresentano una risposta di solidarietà in tempi di crisi. Prima ancora dei massimi sistemi economici e della mega assistenza strutturata, è cenessario che le persone aiutano gli altri, la solidarietà una cultura anche cristiana, bisogna superare l’indifferenza e rendersi conto delle necessità di chi abbiamo affianco, spesso anche nello stesso pianerottolo”.