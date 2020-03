Cagliari, messaggio di speranza dall’Urologia blindata del Brotzu: “Forza guerriere, andrà tutto bene” 

Dietro quelle mascherine, probabilmente, celano un sorriso “impastato” con fatica e stress. Eccolo, lo staff tutto al femminile del reparto di Urologia del Brotzu, immortalato in una foto pubblicata sulla pagina ufficiale di Facebook. Lì, qualche giorno fa, è scoppiato il caso di un paziente positivo al Coronavirus. I controlli e i test con il tampone per tutto il personale sono scattati subito, e il reparto è ancora oggi sbarrato. Ieri l’esito: quattro positivi, due pazienti e due operatori socio-assistenziali. Oggi, con tutto il personale medico ancora in trincea, la foto della speranza, con a contorno un messaggio bellissimo, firmato dal direttore del reparto Mauro Frongia: “Grazie, grazie, grazie. Ringrazio tutto lo staff dell’Urologia, particolarmente coloro i quali si sono prodigati generosamente per tutti, in questi giorni estremamente difficili, passati lontano dai loro cari”.

“È stata un esperienza molto dura. Serve consapevolezza. Serve il massimo rispetto per chi in prima linea sta vivendo esattamente questo. Un pensiero e un abbraccio speciale alle nostre splendide guerriere. #andràtuttobene”.