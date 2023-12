Cagliari, mega rissa tra 20 giovani nel Corso Vittorio: 4 feriti, grave un ventenne

Ennesimo episodio di malamovida nel centro storico di Cagliari. Una ventina di giovani, alcuni in preda ai fumi dell’alcol, si sono affrontati nel Corso Vittorio e ad avere la peggio sono stati in quattro: un ventenne, in particolare, è finito all’ospedale in gravi condizioni, con un trauma cranico. La lite, subito degenerata, è scoppiata poco prima dell’alba: gli agenti della squadra volante, agli ordini del dirigente Massimo Imbimbo, sono intervenuti alle 6. In parallelo, sono arrivate anche due ambulanze del 118.

I presenti sono stati identificati. Saranno importanti le denunce, anche corredate dai referti medici, da parte dei feriti.