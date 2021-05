Cagliari, maxi tamponamento sull’asse mediano: un ferito. Traffico bloccato per oltre un’ora

Oltre un’ora di traffico bloccato per un tamponamento sull’asse mediano in direzione Poetto. L’incidente causato dalla mancanza del rispetto delle distanze di sicurezza. Tre le auto coinvolte. Tanti i danni ai mezzi , ma soltanto un ferito soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale con assegnato codice giallo. Sul posto i carabinieri perché la polizia municipale era impegnata in altri incidenti (fortunatamente senza feriti) in via Riva di Ponente e viale La Playa.