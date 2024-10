Cagliari, maxi ponte di 5 giorni per i dipendenti del Comune

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Come da copione, mxi ponte in arrivo per i dipendenti comunali. Da San Saturnino il 30 ottobre al 4 novembre quando torneranno negli uffici, tutta una tirata: il sindaco Massimo Zedda ha disposto, con Ordinanza n.101 del 15 ottobre 2024, la chiusura degli uffici comunali per tutta la giornata del 31 ottobre 2024.

Saranno, comunque, pienamente operativi gli uffici che erogano servizi pubblici essenziali, inclusi tra questi l’apertura di musei, biblioteche, centri d’arte e monumenti culturali e dei servizi comunali che in funzione delle proprie competenze siano tenuti a garantire adempimenti per particolari ed improrogabili esigenze di servizio.

La chiusura degli uffici prevista per il 31 ottobre è giustificata dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica considerato che la giornata ricade tra le due festività di San Saturnino e Ognissanti e che, pertanto, è prevista una minore affluenza di pubblico nelle strutture comunali.