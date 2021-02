Cagliari, “mastelli del secco per tutti: li consegneremo anche a chi non ha pagato la Tari”

I mastelli grigi del secco? A Cagliari non tutti ce li hanno e, a un mese esatto dalla partenza dell’operazione del Comune della “tariffa puntuale” – meno si espone il bidone e meno si paga a fine anno – ci sono ancora vari casi di conferimenti errati o di buste abbandonate fuori dai bidoncini. Una situazione da risolvere, visto che gli operatori ecologici appiccicano un bollino sopra il sacco “vietato” e se ne vanno: “Daremo mastelli del secco a tutti i cagliaritani. Anche a chi è in ritardo o non è regolare con i pagamenti della Tari, quello è un aspetto che verificheremo in un secondo momento”, spiega l’assessore comunale dell’Igiene del suolo Alessandro Guarracino.

Sul versante della tariffa puntuale, Guarracino afferma che, rispetto a un mese fa, la situazione è comunque migliorata: “I dati che abbiamo sono confortanti, c’è stata una riduzione del secco e le abitudini dei cittadini si stanno modificando. Ci sono ancora delle situazioni particolari, con conferimenti anomali. Gli operatori hanno lasciato un bollino sopra le buste, e la volta successiva l’utente ha conferito in modo corretto. Abbiamo elevato tantissime sanzioni per conferimenti irregolari, dai 50 ai cinquecento euro, per chi è risultato recidivo. I cagliaritani, comunque, stanno sbagliando pochissimo”.