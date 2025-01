La situazione meteo sulla Sardegna è sempre più seria ed è lo stesso sindaco di Cagliari Massimo Zedda a rendere note le restrizioni che riguarderanno la città di Cagliari nelle prossime ore, in cui chiuderanno parchi e cimiteri anche per tutta la giornata di domani. Le chiusure, quindi, non riguarderanno le scuole.

“In considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale”, scrive il primo cittadino attraverso un post social, “per venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025, delle indicazioni emerse sia nel corso della riunione tenutasi a livello regionale sia durante quella che ha riunito il Centro operativo comunale (Coc), il Sindaco Zedda ha emanato l’ordinanza n. 3/2025, a tutela della sicurezza pubblica, per la serata di venerdì 17 e la giornata di sabato 18, nel dettaglio:

* la chiusura dei parchi e dei cimiteri, ferma restando per questi ultimi l’agibilità per le attività di ricezione delle salme e di Polizia mortuaria. L’appello a tutte e tutti è quello di evitare al massimo gli spostamenti e di tenersi distanti dalle zone con alberature.”

“L’Amministrazione comunale”, precisa Zedda, “invita inoltre le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo all’attraversamento del territorio della Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento.”

E conclude: “Si confida infine nella massima attenzione durante la percorrenza della strada statale 195 che, a causa delle mareggiate e della pioggia, potrebbe subire allagamenti, dal momento che sono state previste onde di possibile altezza tra i 5 e i 6 metri.”