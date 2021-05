Cagliari, “maltrattata per mesi e ieri rinchiusa in un garage dall’ex”: la denuncia di una 27enne

Di



cagliari

La ragazza che ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri dopo mesi di maltrattamenti, ha denunciato che il suo ex ieri l’avrebbe “rinchiusa in un’auto dentro un garage”. Si trova ora in una comunità protetta, indagini in corso