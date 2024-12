Cagliari, malamovida a Stampace: denunciati 5 giovani, altri 3 ragazzi soccorsi per malori da abuso di alcolici

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Carabinieri in azione nel quartiere Stampace: controlli e sicurezza durante la movida del weekend.

Nel corso del weekend appena trascorso, i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno svolto una serie di servizi coordinati nel quartiere Stampace, mirati a garantire la sicurezza nelle aree interessate dalla movida serale. I controlli sono stati organizzati in seguito alle deliberazioni dell’ultimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari, che ha evidenziato la necessità di un maggior controllo nelle zone frequentate dai giovani, con particolare attenzione agli abusi di sostanze alcoliche.

Durante i servizi, i carabinieri hanno effettuato controlli presso diversi esercizi commerciali e hanno denunciato in stato di libertà tre giovani per possesso ingiustificato di oggetti pericolosi, insieme ad altri due per guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, cinque persone sono state segnalate al Prefetto di Cagliari ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, in quanto trovate in possesso di sostanze stupefacenti.