Cagliari è una discarica a cielo aperto, il servizio di pulizia non è mai stato così pessimo eppure l’assessora dei 5 stelle Giua Marassi pensa a fare passerella in televisione con il leader del suo partito: l’accusa arriva dal consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura.

“Chissà se l’assessore all’Ambiente del Comune di Cagliari in bella mostra in tutti i telegiornali, ha fatto vedere al suo Presidente Conte tutte le discariche presenti in città… Cagliari non è mai stata così sporca e il servizio di pulizia urbana non ha mai funzionato così male. Per contro il centro-sinistra impone lo stesso sistema per altri 9 anni, 18 in tutto”, attacca Mura.

Conte era oggi a Cagliari per la campagna referendaria e ha fatto un giro nelle zone della città più colpite dal ciclone Harry.