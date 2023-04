Cagliari, maggioranza ko: bocciato il parco fotovoltaico comunale a Su Stangioni

Bocciato il progetto del parco fotovoltaico comunale a Su Stangioni. Maggioranza ko in commissione Innovazione tecnologica. Alessandro Fadda, Riformatori, ha detto no all’impianto di produzione di energia del Comune alla periferia della città, proposto dal presidente della commissione (presidente Raffaele Onnis, anche lui Riformatori) e ha votato assieme all’opposizione: 5 contro 5 e il piano non è passato. Ma potrà essere riproposto direttamente in consiglio comunale.

“Abbiamo chiesto che il progetto venisse realizzato in ambito di Città metropolitana magari in qualche area industriale occupata da capannoni dismessi”, dichiara Fabrizio Marcello, Pd, “ma ci siamo opposti all’idea di consumare altro territorio. Si trattava solo di una speculazione e ci siamo opposti”.

Il progetto prevede la realizzazione di un unico sito di produzione di energia, dimensionato in base al fabbisogno comunale che, secondo i proponenti, darebbe un vantaggio gestionale notevole rispetto ad una distribuzione frammentata e diffusa nel territorio nelle coperture degli edifici pubblici.

Secondo i calcoli, la superficie totale (lorda) impegnata sarebbe di circa 15 ettari circa e i costi di realizzazione di una centrale fotovoltaica oscillerebbero nel mondo tra i 400 e i 600 mila a ettaro (in base alle caratteristiche tecnologiche impiegate, come ad esempio l’impianto a pannelli fissi od orientabili automaticamente verso il sole) con una garanzia di durata di produttività che si aggira intorno ai 25/30 anni (che non preclude che possa durare molto di più).

L’area individuata è quella di 1,8 milioni di mq (180 ettari), pari a 12 volte la superficie di 15 ettari a Su Stangioni al confine con i Comuni di Sestu e Selargius e a sud è adiacente alla Ss 131 dir. Le caratteristiche di quest’area sono particolari per dimensione e disposizione in piano, l’ideale per la realizzazione di una centrale fotovoltaica.