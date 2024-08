Cagliari, lutto nel mondo della cultura: addio a Giuseppe Contini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto nel mondo della cultura, addio a Giuseppe Contini, 95 anni, tre giorni fa è morto a Roma. Cagliaritano, professore emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università di Cagliari, Contini era presidente emerito del Consorzio Interuniversitario per la Formazione (CO.IN.FO) del quale è stato per un decennio presidente. Presidente dell’Associazione italo-polacca dei costituzionalisti, è stato docente di Lingua sarda e diritto nel master di Approcci interdisciplinari nella didattica del sardo presso la Facoltà di scienze della formazione dell’Università di Cagliari. E’ stato anche Difensore Civico regionale della Sardegna negli anni 1996-1999. Affetto e gratitudine da parte dei suoi numerosi allievi delle diverse sedi universitarie in cui ha insegnato. Contini ha girato il mondo, ma la sua sardità era per lui una condizione imprescindibile di cui andava orgoglioso.