Cagliari, l’Uomo Ragno Walter Zenga a un passo come nuovo tecnico: c’è l’idea di un ticket con Canzi. La svolta clamorosa nelle trattative: il borsino allenatore dopo l’esonero di Maran vede in pole position Walter Zenga, che potrebbe affiancare Max Canzi in un singolare ticket, con Canzi vice dell’ex portierone dell’Inter alla guida del Cagliari. Non ci sono ancora certezze ufficiali ma diversi siti specializzati di calciomercato parlano di trattative febbrili. In particolare Tuttomercatoweb scrive: “Walter Zenga potrebbe essere la scelta di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che era e rimane convinto di puntare sul giovane Max Canzi, già tecnico della Primavera rossoblù: dunque potrebbe esserci l’ex portiere dell’Inter, nonché allenatore di Sampdoria e Catania, al fianco di Canzi, che in queste ore sta incontrando Carli e Giulini per la formazione dello staff tecnico che guiderà i sardi forse già da domani. Le idee del giovane Canzi e l’esperienza di Zenga, questo il connubio scelto da Giulini”.

Walter Zenga era stato già a un passo dalla panchina del Cagliari nel 2014, quando fu esonerato Zeman, ma preferì declinare all’ultimo la proposta di Giulini e al suo posto arrivò Zola. Sarà la volta buona, con Zenga in panchina e Canzi al suo fianco? Zenga come tutor di Canzi, anche come uomo immagine?