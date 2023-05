Cagliari, lunedi in viale Sant’Avendrace e viale Trento poca acqua e torbida: lavori di Abbanoa

Possibili disservizi idrici il 29 maggio nella zona tra le piazze Sant’Avendrace e viale Trento.

Lunedì 29 maggio 2023 dalle ore 8 alle ore 16 saranno eseguiti i lavori di collegamento della condotta di distribuzione principale in viale Sant’Avendrace oggetto di risanamento per cui sarà necessario sezionare il tratto di rete interessato. L’erogazione alle utenze sarà garantita dalle condotte di distribuzione secondaria, ma in diversi momenti della giornata in relazione ai consumi potrebbero verificarsi importanti cali di pressione e/o fenomeni di torbidità in tutta la zona servita compresa tra la piazza Sant’Avendrace e la piazza Trento.

Così una nota di Abbanoa Spa. Eventuali gravi disservizi – significa la stessa nota – potranno essere comunicati al nostro servizio Call Center, attivo 24h su 24, al numero verde 800.022.040 per poter agire nell’immediato con necessarie azioni correttive.