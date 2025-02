Bellissima, ancora oggi, gli auguri speciali dei suoi familiari: “Per noi sei semplicemente straordinaria”. Nata a Carloforte, mamma di Angela e Myriam, ha vissuto i drammi delle guerre, delle pandemie: “110 anni sono tanti: una storia importante, la tua storia. E ci siamo anche noi” esprime Angela.

Diplomata nell’attuale pedagogia, insegnava con dedizione e passione. Nel corso degli anni la sua vita è cambiata, “abbiamo temuto per te” ma la forza dell”ultracentenaria ha prevalso, su tutto, dimostrandosi, ancora una volta, come esempio eccellente per le figlie e i nipoti.

Una data da segnare, insomma, tanti festeggiamenti per lei e per questo compleanno speciale che evidenzia, ancora una volta, come la Sardegna sia terra indiscussa dove coltivare la longevità.