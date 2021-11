Cagliari, lotta alla contraffazione: sequestrati profumi, vestiario e materiale elettrico

La Polizia Locale di Cagliari è stata impegnata, nel mese di ottobre 2021, in un progetto anticontraffazione finanziato dall’ANCI, che ha visto coinvolto il Gruppo Operativo Anticontraffazione (GOAC) che opera in seno alla Sezione di Polizia Amministrativa e Commerciale.

Gli interventi effettuati dalla Polizia Locale, posti in essere in collaborazione con i NAS dei Carabinieri, hanno portato al sequestro di merce contraffatta (felpe, profumi, materiale elettrico, etc) e prodotti privi di indicazioni essenziali per la tutela della salute pubblica.

I controlli proseguiranno nel lungo periodo, diversificati nei campi di intervento, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, durante le quali una grossa fetta di mercato viene invasa da prodotti contraffatti, destinati ai più piccoli, senza che gli stessi abbiano i requisiti minimi di conformità e sicurezza.