Cagliari, Lo storico Caesar’s Hotel di via Charles Darwin, è stato messo all’asta per una cifra di 5 milioni di euro. L’hotel a 4 stelle, noto per essere uno dei riferimenti alberghieri più prestigiosi e famosi della città, potrebbe presto cessare la sua attività in caso di vendita.

Con una posizione strategica e una reputazione costruita negli anni, il Caesar’s Hotel è stato a lungo sinonimo di accoglienza di qualità, ospitando eventi, congressi e visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, il suo futuro appare incerto: la vendita all’asta potrebbe segnare la fine di una lunga storia che ha contribuito a scrivere parte della tradizione turistica e culturale di Cagliari.

Notizia che rappresenta un duro colpo per la città, già segnata dalla chiusura di altri simboli storici del panorama locale. Il Caesar’s Hotel non è solo un albergo, ma un punto di riferimento per generazioni di residenti e turisti. Al momento, non è chiaro chi potrebbe essere interessato all’acquisto e quali sarebbero i piani per la struttura. La speranza di molti è che il Caesar’s Hotel possa continuare la sua attività, preservando il suo ruolo nella città e scongiurando la chiusura definitiva di un altra importante attività storica cittadina.