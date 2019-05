Cagliari, lo schianto sull’asse mediano: 18enne col suo scooter finisce contro il guard rail. Emergono i particolari del brutto incidente di questa sera. Uno scooter Piaggio 125 guidato da un 18enne cagliaritano, percorreva l’asse mediano di scorrimento diretto verso il viale Colombo. Superato il cavalcavia della rotonda Santa Maria Chiara/Cadello, per cause in corso di accertamento, ha sbandato andando ad urtare prima il guard rail posto al lato della strada e poi finendo contro il guard rail posto sull’altro lato della carreggiata. Il giovane motociclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale SS Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.