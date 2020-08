Cagliari, lite finisce a coltellate in piazza del Carmine: 45enne in gravi condizioni

Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice rosso al Santissima Trinità dopo esser stato colpito con una coltellata in piazza del Carmine a Cagliari. L’allarme è scattato poco prima delle 23 e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno portato l’uomo, ferito, all’ospedale: all’origine della violenza sembra esserci stata una lite con un’altra persona, come spiegano dalla centrale operativa. Sul posto è intervenuta anche la polizia: il primo intervento è stato effettuato dagli agenti della squadra volante, poi la palla è passata ai colleghi della squadra mobile, che stanno già svolgendo tutte le indagini del caso per cercare di dare un nome all’aggressore.