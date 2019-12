Cagliari, “liberato” l’albero di Natale in piazza Garibaldi: “Addio transenne e via ai selfie”

E’ stato liberato dalle transenne. E ora l’albero di Natale di piazza Garibaldi è circondato da panchine e catene. Una cintura più decorosa, sistemata per la sicurezza di tutti, in particolare dei più piccoli. “L’avevo promesso”, ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “invito i cagliaritani a visitare l’albero di Natale per scattare le foto e selfie ricordo. Buon divertimento a tutti”.

L’albero di Natale, che misura un’altezza di ben 10 metri, è stato sistemato in piazza Garibaldi sabato scorso per darà un tocco in più alle festività in città. Il capoluogo da alcune settimana si sta preparando alle tradizioni natalizie con le luminarie, nelle strade e nei mercati civici e con animazioni e attrazioni varie, insegne adibite appositamente per l’occasione. Aperti anche i mercatini in piazza del Carmine e nel corso Vittorio Emanuele II.