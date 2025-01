Cagliari – Furto notturno al Mamo Crossing, rubati oltre 300 libri: “Chi ruba i libri probabilmente lo fa per soldi e se li dovesse leggere non sono sicuro che ne capirebbe a fondo il significato” spiega il titolare.

Incuranti delle telecamere, due uomini sono stati ripresi mentre, con estrema attenzione, sceglievano le letture da portare via.

“Faccio un appello a chi, alle 23:45 di lunedì, ha rubato oltre 300 libri dalle MamoLibrerie: “Siete rimasti un’ora a scegliere accuratamente quali libri portare via, indifferenti alla presenza delle telecamere di videosorveglianza, oltretutto puntate esattamente su di voi.

Uno di voi due, che si è fermato qualche minuto a leggere le condizioni dello del book sharing, portava via pile di libri a più riprese, caricandoli su un’autovettura parcheggiata in Via del Pozzetto, mentre l’altro li selezionava senza nessuna fretta o timore di essere scoperti. Siete due uomini, capelli scuri, sui 35 anni, sicuramente poco rispettosi del lavoro altrui, uno di voi fumava in continuazione e buttava cenere e cicche sul pavimento pulito qualche ora prima” si legge.

Un appello lanciato al fine di recuperare i libri e affinché questo fatto non accada più.

“Non vorrei denunciarvi, ma non vogliamo nemmeno che torniate a fare man bassa di libri. Spero che leggiate questo post e riportiate al più presto indietro ciò che avete rubato”.