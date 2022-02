Cagliari, l’elenco delle strade killer: il buio sull’asfalto, da viale Marconi a viale Trieste spostarsi è un incubo

C’è il rettilineo con le strisce semi cancellate di viale Marconi, il senso unico, una pista che invita a correre: due ragazze giovanissime finiscono in gravi condizioni sabato mattina, Gaia e Giulia. C’è viale Trieste dove è appena morto un uomo, domenica, schiantandosi col suo furgone contro un albero: non ci vede niente. C’è il far west di via Cadello, con due rotatorie del tutto inadeguate al volume del traffico e un asfalto che diventa la prateria dell’alta velocità: un bimbo morto, Daniele, il mese di febbraio iniziato nella maniera più tragica. C’è il buio semi totale di via Campania, dove gli investimenti dei pedoni o quelli rischiati sono letteralmente all’ordine del giorno. C’è il degrado di viale Merello. C’è da farsi il segno della croce ogni volta che si percorre via della Pineta, sempre più stretta e pericolosa. C’è, soprattutto, il buio: il sindaco Paolo Truzzu vorrebbe una Cagliari sicura ma le strade sono tutte poco luminose, sgangherate, strapiene di buche, quando va bene si squarcia un pneumatico e non a caso i gommisti di Cagliari e Quartu stanno facendo affari d’oro. Una sola gomma di una Ford Puma, per fare un esempio, costa la bellezza di 170 euro. Ci sono le tragedie e spesso anche chi le provoca ne diventa una vittima. Franca, che lavora al mercato ddi San Benedetto e ha investito le due ragazzine che uscivano dalla discoteca, ha raccontato oggi la sua rabbia e il suo stato di choc.

Casteddu Online ha deciso di aprire un forum sulle strade più buie e pericolose di Cagliari perchè gli abitanti non vogliono piu’ rischiare la vita ogni giorno: raccontateci le vostre storie, cosa vi è successo, dove e come secondo voi si dovrebbe intervenire prima. Perchè è una cosa è certa: le strade di Cagliari fanno schifo e tantissime sono ad alto rischio, nell’indifferenza quasi completa di chi ci governa e spesso assume decisioni cervellotiche come l’incredibile svincolo di via Mercalli, dove è quasi impossibile uscire verso Cagliari in orario di punta rientrando da viale Marconi. Apriamo un forum sul giornale, vogliamo vederci chiaro: possibilmente con lampioni e segnaletica all’altezza.

jacopo.norfo@castedduonline.it