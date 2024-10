Cagliari, legionella a Monte Claro: impianto già bonificato

In attesa dei risultati, gli spogliatoi resteranno chiusi, ma già da lunedì gli impianti sportivi saranno riaperti, in quanto la Città Metropolitana sta prevedendo servizi igienici alternativi.

Un guasto, i giorni scorsi, dell’impianto idrico-sanitario degli spogliatoi a servizio dei campi sportivi di Monte Claro, precisamente al sistema di produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi dei campi sportivi, costituito da solare termico e caldaia, che ha determinato la proliferazione del batterio della legionella all’interno del serbatoio di accumulo, batterio, quello rilevato, che prolifera negli accumuli a bassa temperatura.

L’impianto è già stato bonificato e sono già stati prelevati i campioni da analizzare. In attesa dell’esito delle analisi, gli spogliatoi resteranno chiusi, ma già da lunedì gli impianti sportivi saranno riaperti, in quanto la Città Metropolitana sta prevedendo servizi igienici alternativi.

La Proservice, società in house della Città metropolitana, che ha in gestione l’intero compendio del parco di Monte Claro, svolge costantemente gli interventi manutentivi e ne garantisce la funzionalità e la pulizia. “Ringrazio i dirigenti e i funzionari della città metropolitana e della Proservice che hanno fatto rientrare con un intervento immediato il problema che si è presentato trovando soluzioni per l’immediato e programmando l’intervento di ripristino” afferma Andrea Zucca, delegato in Città Metropolitana ai Lavori Pubblici.