Cagliari, l’esordio della Lega in Consiglio regionale: “Dobbiamo rimediare ai disastri della Sanità”

Sara Canu, Michele Ennas, Dario Giagoni, Ignazio Manca, Annalisa Mele, Michele Pais, Andrea Piras e Pierluigi Saiu. Sono i primi consiglieri regionali della Lega nella storia della Sardegna. Per loro oggi l’esordio nella grande assemblea di via Roma.

“E’ stata una bellissima esperienza, come il primo giorno di scuola”, spiega Sara Canu, “c’è tanto da fare e noi dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Abbiamo la Sanità. Il nostro compito sarà quello di rimediare ai danni della giunta Pigliaru. Sappiamo bene”, aggiunge, “della diffidenza in Sardegna per alcune prese di posizione del partito in passato, ma questa è la Lega di Matteo Salvini e siamo in continuità con il governo nazionale”.

Non preoccupa il ricorso sulla raccolta delle firme che incombe al Tar (sentenza tra il 10 e il 12 giugno) proprio sui seggi della Lega. “Il ricorso cadrà nel nulla”, assicura, quanto alla presidenza del Consiglio nessun passo indietro: “il nostro candidato è Michele Pais”. La Lega porterà altri due assessori in giunta.