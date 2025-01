“Grande amicizia e sportività”: commentano così i tifosi della squadra giallorosso, “oggi abbiamo vinto noi e da domani si vince assieme” è la risposta dei rossoblù.

E prima della partita, in tanti sono andati da Gigi Riva: sciarpe e omaggi per il giocatore indimenticabile del Cagliari, e di tutti i veri sportivi.

Dopo le vicende legate agli sfottò che hanno animato il post partita con il Milan, ieri, invece, è la vera anima dello sport che è emersa per lo scontro tra due squadre che sono abituate a lottare per rimanere in alto. Non è lo scudetto o onorati titoli i premi ambiti, ma la permanenza in serie A, per regalare emozioni, gioia e sorrisi ai loro tifosi che sanno esultare come se avessero conquistato la coppa del mondo. E ieri hanno saputo dimostrare che è bello essere amici e rispettarsi in nome di quella passione che li lega, l’amore per il calcio, lo sport in generale. Non ha fatto notizia come l’eco del “bee” urlato da chi pensava di far dispetto, invece è bene sottolineare e mettere in evidenza questo aspetto che rende omaggio a due tifoserie e due squadre che, tra strette di mano, abbracci e scambi di magliette e sciarpe, hanno dato una gran lezione anche ai “grandi”.

Un omaggio anche a Riva, diversi tifosi del Lecce hanno legato la loro sciarpa innanzi alla lapide di Gigi con orgoglio e in segno di rispetto, di fratellanza, perché ha saputo unire e le due squadre, in lotta per la salvezza, hanno dimostrato di essere loro, i veri campioni.

Foto: Cagliari Fan Club