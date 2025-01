Cagliari-Lecce 4-1, il poker di super Nicola: le favole di Zortea, Gaetano e Obert profumano di salvezza. E pensare che c’0era chi voleva esonerare il mister: Nicola con in cambi ribalta il maestro Giampaolo, gli ingressi di Gaetano Marin e Augello ribaltano la partita. Non solo: Obert realizza il primo gol in carriera; Mina ancora una volta fa espellere un avversario (Rebic), Zortea sembra un tarantolato e con 5 reti è capocannoniere della squadra. Nicola incassa 7 punti in tre partite e vola a 21 punti scavalcando tutte le dirette concorrenti. E pensare che la partita era partita sorta, col Cagliari sotto di un gol dopo un primo tempo scialbo. Poi, la scintilla: i cambi e un altro Cagliari, pungente e devastante. Il vento in poppa di Felici, la caparbietà di Marin, il muro invalicabile di Mina.

Il pareggio con un bel tiro di Gaetano, un giocatore finalmente ritrovato dopo tante delusioni che può alternarsi con Viola. La perla di Luperto che segna in mischia di schiena, il giocatore tanto voluto da Nicola che non ha saltato neppure una partita. La sicurezza del nuovo portiere Caprile, che prende un gol ma comanda la difesa con grande sicurezza. Il vento rossoblù è cambiato, Nicola posta su Instagram a fine partita la parola “Fame”. Il Cagliari ha fame di vincere e di salvarsi con anticipo, il mister potrebbe restare a lungo visto il suo grande feeling col pubblico rossoblù, ancora una volta straordinario oggi nell’incitare la squadra sino all’ultimo.