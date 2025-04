Cagliari, le meduse spiaggiate attirano turisti e visitatori al Poetto: boom di presenze questa mattina per osservare da vicino il fenomeno della natura. Centinaia di esemplari in riva al mare e sulla sabbia, pochi ancora in vita: anche tra le rocce di Marina Piccola. L’animale planctonico è ovunque, compreso sugli scivoli in cemento. Un forte odore è percepibile soprattutto vicino all’acqua ma nemmeno questo ferma chi, con stupore, vuole guardare da vicino il fenomeno. Non raro, come specificato anche ieri da Casteddu Online, ma sempre attrattivo e sorprendente come tutto ciò che la natura manifesta.