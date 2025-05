Auto d’epoca da sogno in passerella nella Piazza del Carmine a Cagliari in occasione della conclusione della diciottesima edizione della Coppa Gentleman Sardi. Il pubblico ed i numerosi turisti intervenuti per l’occasione hanno potuto ammirare esemplari di grandissimo valore storico collezionistico provenienti dalla Sardegna ma anche dalla penisola e dall’estero.

Si e’ conclusa domenica a Cagliari la diciottesima edizione della ” Coppa Gentlemen Sardi ” ,l’ evento organizzato dall’ Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna ha proposto un intensa tre giorni che ha visto gli Equipaggi percorrere oltre 430 chilometri attraverso luoghi suggestivi e di grande fascino raggiungendo gli abitati di Tortoli’ , Villaputzu , Jerzu , Ulassai e Orroli .

Oltre alle prove di regolarita’ che hanno ancora una volta appassionato i partecipanti , gli organizzatori hanno previsto le visite alle ” Grotte Su Marmuri “, alla ” Cantina Sociale di Jerzu ” ed al ” Museo etnografico Omu Axiu ” per un interessantissimo connubio tra la passione per il motorismo storico e la valorizzazione delle bellezze del territorio .

Ad aggiudicarsi il primo posto assoluto e’ stato Paolo Pieroni a bordo di un Autobianchi A 112 del 1970 appartente al Club “La Manovella del Fermano” , sul secondo gradino del podio Alessandro Virzi’e Valentino Poddi su Volkswagen Maggiolino 1.2 del 1954 appartenenti all’ Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna , mentre la terza posizione e’ stata appannaggio di Alessio Bellisai e Riccardo De Martis su Triumph TR3A del 1960 anch’essi dell’Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna.

Tantissime le autovetture di notevole interesse tra cui Itala 65 Sport del 1930 , Riley T.T. Special del 1936 , Mg A 1600 Twin Cam del 1959 ,Abarth 750 Spider Allemano del 1960 ,Volkswagen Maggiolino 1200 Cabrio del 1960 ,Fiat 1200 Cabriolet del 1962, Alfa Romeo Giulia Spider del 1962 ,Jaguar E-Type del 1966, Lancia 2000 del 1973,Fiat 124 Spider del 1978,Peugeot 104 del 1979,Griffon Sport del 1985, Citroen 2cv Special del 1990,Jaguar XK8 del 1997 , Jaguar XKR DEL 2003 e tante altre.

Ammiratissime anche le autovetture d’ Epoca appartenenti alle forze dell’ ordine come l’ Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri e l’ Alfa Romeo Alfetta della Polizia di Stato.

Un parterre di autovetture di primissimo livello per una manifestazione che continua ad affascinare intere generazioni di appassionati e che costituisce ormai un punto di riferimento nel settore , infatti dal 2022 la ” Coppa Gentlemen Sardi ” e’ compresa tra gli eventi ‘ASI Circuito tricolore’, ed e’ stata insignita piu’ volte dal prestigioso riconoscimento assegnato dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) della ” Manovella d’ Oro “.