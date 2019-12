Sfida Cagliari-Lazio, scontri in via Milano: cinghiate e bottigliate tra ultras

Tensione in città. Stasera alla Sardegna Arena la sfida in campo tra Cagliari e Lazio. Ma in via Milano le frange delle due tifoserie si sono affrontate. Gruppi di ultras si sono affrontati in via Milano: pugni, calci e cinghiate. Sul posto la polizia. I responsabili degli scontri sono stai tutti individuati. Notizia in aggiornamento.