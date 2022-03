Cagliari-Lazio, aggressioni dopo la partita: turista argentino in ospedale, poi volano pugni in via Sassari. Ancora episodi di violenza dopo la partita di ieri sera: calci e schiaffi in piazza Deffenu a due argentini confusi con tifosi della Lazio, poi rissa in via Sassari tra tifosi laziali e cagliaritani. Un sabato sera movimentato, che ha fatto registrare diversi interventi della Polizia.

Ben 15 giorni di prognosi per il ragazzo argentino ricoverato in ospedale dopo il blitz a ridosso di via Roma, gli aggressori sono riusciti a scappare prima di essere identificati. Nella notte in via Sassari invece maxi litigio tra ultras laziali e cagliaritani, quattro persone coinvolte: botte e calci, poi l’arrivo della Volante e le indagini in corso della Polizia.