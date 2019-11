Cagliari, l’auto si ribalta in viale Marconi: due donne di Capoterra finiscono all’ospedale

Incidente stradale nel viale Marconi a Cagliari. Una 40enne di Capoterra alla guida di una Ford Fiesta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto sopra il ponte che sovrasta il canale di Terramaini. La vettura si è ribaltata una volta, prima di ritornare con le ruote per terra. Accanto alla guidatrice un’altra donna, di 53 anni, sempre di Capoterra. Le due donne sono state soccorse dal 118 e trasportate con l’ambulanza all’ospedale Marino, in codice giallo.

Sul posto la polizia Locale per i “classici” rilievi di legge.