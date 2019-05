Cagliari, l’autista del Ctm non fa salire la barbona sul bus e blocca la strada: arriva la Polizia. Episodio movimentato in via Castiglione: il bus della linea 1 del Ctm nel giorno di Sant’Elisio si ferma, e paralizza la strada con le quattro frecce. Sotto, davanti al vetro c’è una barbona che urla e parla di “episodio di razzismo”, per lei niente ingresso a bordo. La donna non ci sta e chiede aiuto ai passanti, l’autista è irremovibile: quella donna non sale, gli altri si. E forse per paura di possibili incidenti, il conducente preferisce fermarsi e bloccare il traffico. Sul posto arriva una Volante della Polizia, chiamata da un testimone: dopo le identificazioni di rito, alla fine la donna va via e l’autobus (che è rimasto bloccato per almeno dieci minuti poco prima delle 18) riparte.

Non si tratterebbe della prima volta che accade: un episodio simile si era già verificato cinque anni fa (come potete leggere qui: https://www.castedduonline.it/cagliariuna-barbona-sale-sul-bus-lautistanon-continuo-la-corsa/) e alimentò diverse polemiche. Un episodio praticamente in fotocopia, in attesa che venga fatta ulteriore chiarezza. Il sospetto, secondo diversi testimoni sentiti dalla nostra redazione, è che la donna non sia stata fatta salire a bordo perché “non era in perfette condizioni igieniche e non era provvista di biglietto”. Nella foto, l’intervento della Polizia col bus del Ctm fermo in mezzo alla strada in via Castiglione.