Score assolutamente al di sotto delle aspettative per Andrea Belotti nelle ultime stagioni disputate, a partire da quelle con la Roma nel 2022/2023 per proseguire poi con la Fiorentina dal mese di Gennaio 2024 e recentemente con il Como dal mese di giugno 2024 fino al prestito al Benfica nel Febbraio 2025 .

Annate caratterizzate spesso da alti e bassi, da momenti decisamente negativi con infortuni e pochissime reti realizzate .

Un calciatore che nella sua esperienza granata con il Torino ha raggiunto il momento migliore della sua carriera collezionando 252 presenze e ben 113 reti, mentre in nazionale maggiore vanta 44 presenze con 12 reti.

Attualmente il profilo di Andrea Belotti non rappresenta quello di un attaccante dal rendimento costante e dal gol facile ed il suo arrivo ha il sapore di un affare dell’ultimo minuto per cercare di placare i malumori di una piazza che ha visto nel giro di pochissimo tempo la partenza di coloro che hanno garantito i gol necessari al conseguimento di una salvezza ancora una volta sofferta e complicata.

L’ acquisto dell’ex attaccante del Como rappresenta inoltre una mossa in netta controtendenza rispetto alla linea intrapresa dalla società negli ultimi mesi, si è infatti più volte affermato di voler valorizzare profili di attaccanti giovani e di prospettiva mentre si è proceduto ad acquistare a titolo definitivo un calciatore quasi trentaduenne e nella fase crepuscolare della sua carriera professionistica.

L’ennesima scommessa della dirigenza cagliaritana che non convince affatto il mondo della tifoseria rossoblù.