Cagliari, l’antifurto della mediateca in funzione senza sosta dalle 5 del mattino, residenti esasperati chiamano le forze dell’ordine: “Succede molto spesso, la domenica come nei giorni festivi”.

Una sveglia non programmata ha buttato giù dal letto chi, magari, libero da impegni di lavoro e di studio, aveva deciso di trascorrere qualche ora in più del solito tra le braccia di Morfeo. Niente da fare, però, ci ha pensato l’antifurto delle Mem a interrompere i dolci sogni.

“Per l’ennesimo fine settimana l’allarme antifurto della mediateca Mem continua ininterrottamente a suonare dalle 5 del mattino” spiega R.S.

“Succede sempre la domenica mattina o nei giorni festivi.

Parliamo di una struttura pubblica che arreca grave disturbo alla quiete ad al riposo dei cittadini che vivono nella zona.

Per farlo smettere è necessario chiamare più volte le le Forze dell’ Ordine e attendere l’intervento di qualcuno che lo spenga.

Interventi che ovviamente alla fine sono a carico delle casse del comune, ovvero nostre.

Qual è il senso di tutto questo?

Un allarme di una struttura pubblica che suona senza che nessuno intervenga se non dietro ripetute segnalazioni di cittadini esasperati è pura follia e menefreghismo di chi dovrebbe, invece, occuparsi del suo corretto funzionamento e intervenire se e quando suona”.