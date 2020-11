Cagliari, l’annuncio di Truzzu: “A marzo riaprirà finalmente la Torre dell’Elefante”. Il sindaco annuncia il via all’operazione restauro tanto attesa: “Buon venerdì a tutti con una bella notizia: nonostante qualche intoppo, sono ripresi i lavori di restauro della Torre dell’Elefante. Ieri ho fatto un sopralluogo per verificare lo stato della struttura in legno, che purtroppo è stata seriamente danneggiata da insetti e parassiti. Stiamo lavorando per recuperare le travi, le scale e le impalcature dei tre piani della torre. L’intervento prevede il recupero delle travi con la sostituzione delle testate e l’inserimento di placche ed elementi in acciaio che ne garantiranno la stabilità, e la realizzazione di nuovi parapetti a norma, scale e tavolato. Appuntamento a Marzo per la riapertura”, le parole del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.