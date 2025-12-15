La segnalazione giunge da un residente della zona, Roberto Z. che spiega: “Oramai è da settimane che il 50% dei lampioni di queste vie è spento la notte mentre il restante 50% rimane acceso interrottamente”. Un malfunzionamento dell’impianto pubblico che causa molti disagi ai cittadini e non pochi rischi per la sicurezza stradale: “Tre dei tanti lampioni, infatti, sono spenti proprio all’incrocio tra via Corelli e via Rossini. Il pericolo è costante”, sia per i pedoni che per gli automobilisti che potrebbero non accorgersi dei passanti.