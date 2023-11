Cagliari, ladro ruba la scatola delle mance da un bar: “Era con una donna e sono di Carbonia”

Sciarpa beige, camicia jeans, una giacca tenuta in un braccio. E una mano lesta, lestissima nel prendere la cassetta delle mance dal bancone di un bar di via Gianturco a Cagliari, il Moméntu. Le gesta del ladro sono state immortalate dalle telecamere di sicurezza del locale, e alcuni frame sono stati fatti girare sui social: “O torni indietro a restituire quello che hai rubato, oppure questo video andrà dritto in caserma dai carabinieri. A te la scelta”, questa la frase di contorno alla fotografia. Non si sa con esattezza quanto ci fosse all’interno della scatola, resta il fatto del gesto gravissimo compiuto da chi pensava di farla franca ma, invece, non ha fatto i conti con i sempre maggiori occhi elettronici attivati dagli stessi titolari di negozi e locali per cercare di proteggersi anche da furti o, peggio ancora rapine. E l’uomo, che non era solo, avrebbe colpito anche in un altro locale di Cagliari.

“La coppia ha derubato dalle mance anche un altro locale a Cagliari, ieri sera. Sappiamo che sono di Carbonia”. Chissà se l’origine geografica è giusta. In caso di denuncia protocollata, sarà compito delle forze dell’ordine appurarlo.