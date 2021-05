Cagliari, la zona gialla libera i crocieristi: 615 a spasso a piedi in città e a Nora

La zona gialla libera i crocieristi dall’obbligo di visite guidate sempre a bordo dei pullman. Il cambio di colore offre la possibilità, per 615 dei 1500 vacanzieri presenti a bordo della Costa Smeralda appena attraccata al porto, infatti, potranno fare dei walking tour nelle zone storiche del capoluogo. Una parte di loro, invece, raggiungerà Nora. “Tutti i tamponi sono negativi, è una bella ripartenza del turismo”, spiega l’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia. La road map dei crocieristi viene fornita da Cinzia Cincotta: “Scenderanno per gruppi e, una volta superata l’area sterile, molti faranno walking tour guidati. Andranno in centro città e anche a Castello, dove potranno partecipare a una degustazione di prodotti tipici. Altri sono già prenotati per Nora. Sono tutti turisti italiani”. Una bella svolta, insomma. Maggiore libertà per i vacanzieri, che potranno quindi respirare a pieni polmoni l’aria della Sardegna.

“Ovviamente, la sicurezza è garantita. Anche chi fa i walking tour non potrà mai allontanarsi dal gruppo”.