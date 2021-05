Cagliari, la veterinaria Giovanna Coppa: “Ecco come adottare un cane dal canile comunale”

Giovanna Coppa veterinaria del Canile Comunale di via Po ci spiega passo passo le procedure per adottare un ospite del Canile Comunale di via Po:

“Il percorso dell’adozione banalmente inizia prima di rivolgersi al canile, quando si fa una scelta consapevole già in famiglia e si decide di approcciarsi a un cane ospite del canile perché è venuto a mancare il proprio cane o si vuole fare un’esperienza in famiglia con un cane, quindi la scelta parte già in famiglia.

Una volta che si è presa questa decisione proponiamo un colloquio preliminare perché vogliamo capire la tipologia di persona o famiglia che desidera il cane e avere un quadro completo di quali siano le esigenze sia dell’adottante che dell’adottato, per trovare la giusta associazione che ci consenta di soddisfare non solo i bisogni di entrambi ma anche i desideri.

Si procede con una serie di domande per capire le abitudini familiari, come è costituito il nucleo della famiglia e del lavoro che svolgono, in tal modo da poter proporre il cane più adatto per un buon inserimento in quel determinato contesto.

Dopo il colloquio presentiamo diversi ospiti del canile tra quelli che possono avere le caratteristiche ottimali per inserirsi in un nucleo familiare o in un contesto di adozione, quindi non è previsto un giro in canile per vedere tutti gli ospiti per evitare confusioni.

L’ utente è maggiormente attratto dalle caratteristiche dei cuccioli che hanno un carattere da formare, quindi l’ adottante deve investire tempo e formazione affidandosi anche a un professionista esterno che possa dare indicazioni per comprendere il loro linguaggio, perché il cane chiede e manifesta le sue esigenze e noi dobbiamo capire il suo linguaggio.

Una volta che si va in canile tutti i membri della famiglia devono essere d’ accordo perché tutti devono fare la loro parte.

Il cane anziano a differenza del cucciolo ha la sua esperienza e il suo equilibrio caratteriale e riescono a inserirsi benissimo in qualsiasi contesto familiare, non hanno bisogno di niente, basta poco perché capisco subito il contesto in cui andranno a vivere.

Sono i primi che proponiamo per la facilità di inserimento, alcuni utenti hanno paura della brevità della vita, hanno paura delle malattie e dell’invecchiamento ma è inevitabile come per l’uomo anche se il cane ha un ciclo di vita breve, però dobbiamo tenere sempre presente che non dobbiamo soddisfare una nostra esigenza ma dobbiamo soddisfare i bisogni dell’animale, in questo casi offrire una vita serena e tranquilla in un contesto familiare dove può essere seguito, accudito e coccolato molto di più.

Per tutti questi fattori i cani anziani sono i primi che noi proponiamo alle persone che hanno una certa età, sono meno irruenti, tirano meno il guinzaglio riducendo al minimo la possibilità di inciampi e cadute e dal punto di vista relazionale riescono a inserirsi molto bene in questi contesti.

Per entrare in contatto con noi l’utente può telefonare presso l’ufficio di via Po o inviare mail per chiedere un appuntamento per un colloquio nei seguenti recapiti: