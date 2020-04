Cagliari, la triste riapertura dei negozi per bimbi: “Molti hanno già acquistato online”

Si sono preparati più di una volta: erano pronti a riaprire già da oltre una settimana, i titolari dei negozi di abbigliamento per bambini. L’ordinanza di Solinas, nei fatti, ha dato il via libera da oggi. E, in piena emergenza Coronavirus e a sette giorni dall’inizio ufficiale della fase due, l’aria che tira tra i commercianti di pigiamini, vestitini e scarpette non è certo delle migliori. C’è chi è rimasto fermo settimane e non ha effettuato vendite a domicilio “perchè non si trattava di beni di prima necessità” e chi non ha puntato sulle vendite via web “perchè non siamo preparati, avremmo dovuto fotografare tutti gli articoli”. I clienti, nella prima parte della giornata, non abbondano di certo: e, tra le lamentele, trova spazio pure quella per il bonus del Governo di seicento euro: “Già finitò, è servito per pagare in parte l’affitto”.

Isabella Coco gestisce, da otto anni, un negozio per bambini in via Paoli: “Le clienti mi hanno contattato, disperate, nelle settimane di chiusura. Ho deciso di non fare vendita a domicilio perchè penso sia vietato, visto che non si tratta di beni di prima necessità”, spiega la 48enne. “I soldi del bonus li ho già spesi per pagare, in parte, l’affitto, ma le altre spese me le sono dovute sobbarcare senza nessun tipo di aiuto da parte dello Stato. Ho qualche appuntamento già fissato, ma è chiaro che questa è una ripartenza difficilissima”. In via Carducci, Agnese Epicureo, 73 anni, gestisce dal 1971 un negozio di abbigliamento per bambini: “Non c’è tutta questa grande richiesta, la gente non è ancora in giro. In due ore abbiamo avuto solo una cliente, sicuramente molti hanno acquistato online, noi non eravamo organizzate”. Come mai? “Era un impegno fotografare la merce e metterla online, non siamo aggiornate. Se fossimo aperti tutti, la gente uscirebbe. Le previsioni sono nere, i nostri clienti potranno misurare i vestiti perchè abbiamo comprato un macchinario per sanificare tutto, grazie all’ozono. Non ho avuto diritto ai seicento euro di bonus perchè sono già pensionata”.