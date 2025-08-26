Cagliari, scalinate trasformate in un bagno a cielo aperto: la denuncia arriva da via La Vega, cuore della città ma ormai simbolo di degrado e incuria. A segnalarlo è Alessandro M., che ogni mattina percorre quel tratto di strada: “La situazione è diventata incresciosa, le scalinate vengono pulite di rado e sono utilizzate come bagno all’aperto. Le foto le ho scattate questa mattina, intorno alle 7.30. Ciò che colpisce di più è che lungo il percorso ci sono anche ingressi di abitazioni”. Non è la prima volta che via La Vega finisce al centro delle segnalazioni per condizioni igieniche inaccettabili: il tema è stato portato più volte anche in consiglio comunale, senza però che siano arrivati provvedimenti risolutivi. Una situazione che nasce proprio dai comportamenti incivili di chi, incurante del decoro e della salute pubblica, continua a sporcare senza alcun rispetto per i residenti. Una strada che non è secondaria: via La Vega è infatti attraversata ogni giorno da migliaia di residenti, studenti e turisti, costretti a imbattersi in odori nauseanti e sporcizia. Per riportare dignità e salubrità alla via, servono interventi immediati, con un piano di pulizia costante e maggiori controlli per scoraggiare i comportamenti incivili.